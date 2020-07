60-Jähriger ersticht Frau in Ärztehaus

In diesem Fachärztezentrum ereignete sich das Verbrechen. © Dietmar Funck

Heppenheim.Ein Verbrechen hat sich am Mittwochabend im Fachärztezentrum direkt neben dem Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim ereignet. Nach Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt stürmte ein 60-jähriger Mann gegen 19 Uhr in das zweite Obergeschoss, erstach dort seine 55-jährige Frau und stürzte sich danach aus einem Fenster. Er starb an Ort und Stelle.

Nach derzeitigem

...