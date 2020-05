64 Menschen derzeit in Quarantäne

Region.Die Zahl der mit Covid-19-infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiter, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Aktive Fälle, also Personen, die sich in Quarantäne befinden, gibt es derzeit 64. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwei Personen neu als positiv getestet in die Statistik aufgenommen. Damit gibt es seit Ausbruch der Pandemie 1258 infizierte Menschen inklusive der Genesenen und Verstorbenen. In den Kommunen unseres Einzugsgebiets gibt es – Stand Mittwoch – in Eppelheim, Reilingen und Plankstadt jeweils noch eine Person, die sich in Quarantäne befindet, sowie vier Bürger in Ketsch. Alle anderen Städte und Gemeinden haben aktuell keine infizierten Personen mehr zu verzeichnen. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.05.2020