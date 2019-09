70 Rad-Akrobaten auf der Zwingenberger Bembelbahn

Zwingenberg.Mit spektakulären Sprüngen und atemberaubenden Tricks begeisterten 70 Dirtbiker am Samstag beim Vollgas-Jam in Zwingenberg Hunderte von Zuschauern. Auf der hervorragend präparierten Bembelbahn westlich der Bahngleise trafen sich einige der besten Fahrer aus der nationalen und internationalen Szene, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Organisiert wurde das Event mit hohem Unterhaltungswert von den Zwingenberger Dirtbikern mit Yannick Romswinckel an der Spitze. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen fanden die Teilnehmer perfekte Bedingungen vor – lediglich der leichte Wind veranlasste manche Biker dazu, lieber eine kleine Flaute abzuwarten. red/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019