700 Erstklässler in 16 Bergsträßer Grundschulen

Bergstraße.Für rund 700 Mädchen und Jungen hat am Dienstag mit ihrer Einschulung in eine der 16 Grundschulen im BA-Verbreitungsgebiet der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“ begonnen. Zum traditionellen Programm dieses Tages gehört auch, dass ein Klassenfoto gemacht wird. Die Ergebnisse der Fotosessions sehen sie in einer 16-seitigen Sonderveröffentlichung, die der aktuellen Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers beiliegt. Ergänzt wird die umfangreiche Fotostrecke durch Infos zum Schulanfang: Konkret geht es um das Elterntelefon für Fragen von Müttern und Vätern sowie um Tipps für einen sicheren Schulweg. seg/ BILD: stock.adobe.com-pressmaster

