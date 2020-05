Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Die Corona-Krise reißt ein Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht die Regierung aber gewappnet, um die finanziellen Folgen der Krise zu bewältigen. „Wir brauchen nicht gegen die Krise ansparen und wollen es auch nicht“, sagte Scholz in Berlin. Es sollten keine Leistungen etwa im Sozialen gespart werden. Die Bundesregierung wolle mit einem Konjunkturprogramm die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr – ein Minus von mehr als zehn Prozent. Bund, Länder und Kommunen müssen daher mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt – und bereits in den Haushalten verplant.

Scholz sagte, dank einer sehr soliden Haushaltspolitik sei die Regierung in der Lage, mit einer solchen Situation umzugehen. Die Regierung werde Anfang Juni ein Konjunkturprogramm vorlegen, das neuen Schwung für die Wirtschaft und damit Wachstum bringen solle.

Düstere Aussichten bis 2024

Die Steuereinnahmen sinken zum einen durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit erheblich. Auch für die kommenden Jahre sind die Aussichten düster. Bis 2024 stehen dem Staat laut Schätzung rund 315,9 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als noch im Herbst erwartet.

Das Finanzministerium beziffert die Kosten der Hilfspakete inzwischen auf 453,4 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Dazu kommen Garantien über mehr als 800 Milliarden Euro, falls Unternehmen ihren Kreditverpflichtungen nicht nachkommen können. Es deutet sich deshalb an, dass die bisher geplanten 156 Milliarden Euro an neuen Schulden im Bundeshaushalt nicht ausreichen, um die Folgen der Pandemie abzufangen. Scholz kündigte eine zusätzliche Steuerschätzung im September an.

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) bewertete die Steuerschätzung als „besonders wichtig“. Sie gebe weitere Hinweise darauf, mit welchen Ausfällen Hessen rechnen müsse, erklärte er in Wiesbaden. Zahlen für Hessen erwartet Boddenberg im Laufe der kommenden Woche. „Wir werden uns das Ergebnis mit der gebotenen Sorgfalt anschauen, um daraus erste Schlüsse für unser Land ableiten zu können.“ Auch mit Blick auf die Entwicklung für die Kommunen werde die Auswertung wichtig sein, sagte der Finanzminister.

Ein neuer Fall in Grasellenbach

Im Kreis Bergstraße gab es heute einen neuen Corona-Infektionsfall in Grasellenbach. Insgesamt seien damit 333 Fälle bekannt, hieß es aus dem Landratsamt. 283 Personen seien mittlerweile genesen. Vier Patienten lägen in stationärer Behandlung in Krankenhäusern.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist auf 9169 gestiegen. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand 14 Uhr) bedeutet dies ein Plus von 82 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 423. Bei einem Überschreiten der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müssen Landkreise und kreisfreie Städten wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängen. Von dieser Obergrenze sind die hessischen Städte und Kreise weiterhin deutlich entfernt. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.05.2020