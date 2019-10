90 Künstler stellen aus

Bürstadt.Ob Malerei, Fotografie oder Skulptur – die Kunstausstellung in Bürstadt hat stets eine reiche Auswahl an Werken zu bieten. Das war auch an diesmal wieder der Fall, als sich am Freitag die Türen zur 22. Ausstellung im Bürgerhaus öffneten. Die Vorsitzende des Künstlervereins, Ingeborg Gärtner-Grein, begrüßte die Gäste zur Vernissage. Darunter waren Bürgermeisterin Bärbel Schader und Vize-Landrätin Diana Stolz. 90 Aussteller zeigten bis Sonntag ihre Objekte. Eine Jury begutachtete die zur Bewertung frei gestellten Werke in den Kategorien Malerei, Foto und Skulptur. Bewertet wurden zudem die Beiträge der jugendlichen Künstler. Es gab auch einen Publikumspreis, der an Anja Ziegler ging.

Der Künstlerverein ist der Veranstalter der von Künstlern und Publikum geschätzten Veranstaltung und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Und auch diesmal war das Bürgerhaus ein Ort der Inspiration. Die Kunstschaffenden beeindruckten durch ihre Techniken und Materialien, ihre Motive und Ideen. Einige Werke zogen sofort die Blicke auf sich, andere wollten entdeckt werden. ps

