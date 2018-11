„90 Prozent klar im Kopf“

Richard Kruspe legt drittes Album mit Emigrate vor. © Roatch

Mannheim.Durch Kommunikation könne man der Angst vor Veränderungen in Deutschland entgegenwirken, meint Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe: „Es gibt schon gewisse Größen, denen man zuhört. Der Robert Habeck von den Grünen. Das ist so ein Typ, da habe ich ein Stückchen Vertrauen.“ Nach der Merkel-Ära müsse einiges neu justiert werden, „aber am Ende des Tages sind 90 Prozent der Deutschen klar im Kopf“, sagte der Musiker dieser Zeitung im Interview zum Album „A Million Degrees“, das er heute mit seinem Solo-Bandprojekt Emigrate veröffentlicht. jpk

