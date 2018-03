900 Frauen sollen zur Speichelprobe

Anzeige

Mannheim.Im Fall der vor sieben Wochen in einem Mannheimer Weiher gefundenen Babyleiche setzt die Polizei jetzt auf einen groß angelegten DNA-Test. Sie hat dazu 900 Frauen aus dem Mannheimer Süden angeschrieben und gebeten, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Wie das Präsidium gestern mitteilte, handelt es sich dabei um alle Frauen zwischen 14 und 35 Jahren, die in den Stadtteilen Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt gemeldet sind. Diese Stadtteile liegen im Umfeld des Pfingstbergweihers, in dem ein Spaziergänger am Morgen des 12. Januar die Leiche des hellhäutigen Mädchens im Wasser gefunden hatte.

Freiwillige Teilnahme

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, „dass die Mutter aus dem näheren Umfeld des Auffindeortes stammt“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir wollen mit der Aktion Informationen zur Identität des Babys und zu seiner Mutter bekommen.“ Die Frauen sollen am Samstag, 10., oder Sonntag, 11. März, ihre Probe in einer Einrichtung in einem der Stadtteile abgeben. Den genauen Ort und die Zeit wollte die Polizei nicht nennen. Sie möchte nach eigenen Angaben verhindern, dass es vor Ort an den beiden Tagen zu einem öffentlichen und medialen Auflauf kommt.

Die Teilnahme der Frauen an dem Test ist freiwillig. Der Zwang zur Abgabe einer Probe ist nach Polizeiangaben nur mit richterlichem Beschluss und in „sehr engen Grenzen“ möglich. Die Sonderkommission appelliert an die angeschriebenen Frauen, mitzumachen.