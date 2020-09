9,1 Millionen Euro für neue Kita

Bensheim.Das Bensheimer Ausbauprogramm für Kita-Plätze geht weiter. Am Mittwoch gab es den symbolischen ersten Spatenstich für die siebenzügige Kindertagesstätte an der Ecke Berliner Ring/Bertolt-Brecht-Ring. Ende 2021/Anfang 2022 soll das Gebäude in Betrieb genommen werden können.

Künftig haben dort bis zu 136 Kinder Platz. Die Stadt investiert 9,1 Millionen Euro. Bei einem Ortstermin sprach Bürgermeister Rolf Richter von der aktuell „größten Einzelbaumaßnahme“. Die nächsten Vorhaben hat der zuständige Eigenbetrieb bereits fest im Blick. So wird an der Rheinstraße eine Container-Kita für vier Gruppen aufgebaut. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020