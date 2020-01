96-Einspruch erneut vorm Sportgericht

Darmstadt.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird am Montag (13.) erneut über den Einspruch von Zweitligist Hannover 96 gegen die Wertung der 1:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 entscheiden. Hannover hatte am 25. November kurz vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich erzielt. Der Treffer von Marc Stendera wurde jedoch nicht gegeben, da der Ball von Schiedsrichter Thomsen abgelenkt worden war. Der Einspruch wurde am 17. Dezember zurückgewiesen. Dagegen legte der Verein Einspruch ein und beantragte eine mündliche Verhandlung. Die Darmstädter nahmen gestern nach der Winterpause das Training wieder auf. dpa

