Älteres Paar ertrinkt bei Fährunglück im Neckar

neckarhausen.Bei einem Unfall auf einer Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Während der Überfahrt am Samstagabend war das vorne parkende Auto eines 86-Jährigen in den Fluss gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ob die Schranke an dem Schiff geschlossen war, blieb zunächst unklar. In dem Fahrzeug befand sich auch die 76-jährige Ehefrau. Beide ertranken und konnten nur noch tot aus dem Neckar geborgen werden. Laut Deutschem Fährverband sollte es bei korrekter Anwendung unmöglich sein, dass ein „langsames Fahrzeug die Schranke durchbricht“. seko (Bild: Schwetasch)

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.10.2018