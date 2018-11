A 6 ab morgen frei

Die A 6 bei Wiesloch wird morgen für den Verkehr freigegeben. © Endres

Rhein-NEckar.Der Verkehr in der Metropolregion kann bald wieder etwas besser fließen. Mehrere Baustellen werden in den nächsten Tagen beendet. Morgen gibt der private Autobahnbetreiber ViA6West ein knapp sechs Kilometer langes und dreispurig ausgebautes Teilstück der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim frei. Etwa ab Autobahnbrücke Tairnbach schwenkt der Verkehr auf die neuen Spuren, die zum Teil mit Flüsterasphalt ausgebaut sind.

In der kommenden Woche räumen Arbeiter auch die Baustelle auf der A 6 zwischen dem Kreuz und der Anschlussstelle Frankenthal ab. Ende November, spätestens Anfang Dezember heißt es auch wieder auf der A 650 zwischen der Stadtgrenze Ludwigshafen und dem Oggersheimer Kreuz „freie Fahrt“. bjz

