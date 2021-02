Ab heute wieder Impftermine

Wiesbaden.Ab dem heutigen Mittwoch sind in Hessen wieder Termine für die Corona-Schutzimpfung zu vergeben. Geimpft wird ab dem 9. Februar in den hessenweit 28 Impfzentren der kreisfreien Städte und der Landkreise, darunter das in Bensheim. Die Terminvergabe ist nicht limitiert: Alle, die der höchsten Priorisierungsgruppe angehören (vor allem Senioren ab 80 Jahre), können einen Termin für die nötige Erst- und Zweitimpfung gegen das Corona-Virus vereinbaren. Die Impfung erhalten sie dann in dem Impfzentrum, das für ihre Gebietskörperschaft zuständig ist.

Nach derzeitigem Stand könnten die Erstimpfungen dieser Gruppe innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Wochen erfolgen. Für die Impfberechtigten bedeutet dies, dass es nicht so sehr darauf ankommt, möglichst schnell einen Termin zu vereinbaren. Sollten die Leitungen anfangs besetzt sein, bekommen Berechtigte auch später noch einen Termin.

Das Online-Portal zur Anmeldung und die telefonische Terminvereinbarung sind nach Angaben des Innenministeriums optimiert worden. Demnächst wird es auch möglich sein, für Paare einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren. In den Impfzentren werden Impfstoffe der Firma Biontech zur Verwendung kommen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Erarbeitung eines Stufenplanes angekündigt, der mögliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen beschreibt. Dabei werde es in einer ersten Stufe bei einer Sieben-Tage-Inzidenz mit signifikanter und stabiler Annäherung Richtung 50 die ersten Erleichterungen und Öffnungen geben. Sei die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50, komme die nächste Stufe. Bei einer gesicherten Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 erfolge dann eine weitere Stufe. Die Stufen umfassten Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen, zur Öffnung der Geschäfte, der körpernahen Dienstleistungen sowie zu Veranstaltungen, Sport, Kultur und der Gastronomie und Hotellerie. Ein solcher Plan werde allerdings erst nach den Beratungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung beschlossen, betonte Bouffier.

Wenn es das pandemische Geschehen zulässt, sei in Hessen nach dem 14. Februar geplant, in den Grundschulen in den Wechselunterricht zu gehen, sagte der Regierungschef. Bei den Klassen ab Stufe 7 soll der Distanzunterricht bis zu den Osterferien fortgesetzt und die Abschlussklassen weiterhin in Präsenz unterrichtet werden. red/dpa

