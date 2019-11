Ab heute wird asphaltiert

Die Sanierung der Rohrheimer Straße in Schwanheim geht voran. © Zelinger

Bensheim.Zwei Monate früher als ursprünglich geplant kann der erste Bauabschnitt im Zuge der Sanierung der Rohrheimer Straße in Schwanheim abgeschlossen werden. Heute sollen die Asphaltarbeiten zwischen den Einmündungen der Straßen Zum Römerhügel und Am Junkergarten beginnen, die voraussichtlich bis Dienstag andauern. Dann geht es direkt mit dem zweiten Abschnitt weiter, der sich im Wesentlichen auf den Kreuzungsbereich Am Junkergarten beschränkt.

Bei einem Ortstermin erläuterte KMB-Geschäftsführer Frank Daum den aktuellen Stand der Dinge. „Es läuft alles reibungslos und positiv.“ Die insgesamt vier Bauabschnitte der grundhaften Erneuerung der Schwanheimer Ortsdurchfahrt sollen – Stand jetzt – bis Ende Oktober 2020 abgeschlossen sein. cim

