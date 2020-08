Ab in den Garten

Mannheim.In der neuen Serie „Mein Garten“ stellen wir grüne Rückzugsorte vor, an denen die Mannheimer – je nach Vorliebe – zwischen Tomaten und Stangenbohnen oder zwischen Blumenbeeten auf gepflegtem Rasen im Schatten ausspannen. In der ersten Folge zeigen vier Jugendliche um den 16-jährigen Paul (im Bild) ihren Platz im Mannheimer Süden: Unweit des Stollenwörthweihers haben sie ein verwildertes Gartengrundstück in eine grüne Oase verwandelt. Wo der Vorbesitzer des Geländes vor noch nicht langer Zeit Autos reparierte, gedeihen nun Tomaten, Kartoffeln, Artischocken, Kürbisse und Erbsen. Es gibt sogar eine kleine Gartenhütte mit Erdkühlschrank und selbstgebauter Terrasse. lang

