Ab morgen US-Zölle?

Washington/Berlin.Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rückt das Ende der Schonfrist am 1. Mai näher – eine Lösung war gestern nicht in Sicht. Die EU-Kommission wollte bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierministerin Theresa May forderten US-Präsident Donald Trump gestern auf, von „handelspolitischen Maßnahmen gegen die Europäische Union“ abzusehen. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin bewertete im Interview mit dieser Zeitung Gegenzölle der EU auf Produkte aus den USA als symbolischen Akt. dpa