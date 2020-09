Ab Samstag Mini-Mess

Mannheim.Unter dem Namen „Fun & Food“ beginnt am Samstag in Mannheim eine kleine Ausgabe der Herbstmess. Sie umfasst auf einem eingezäunten Bereich des Neuen Meßplatzes 40 Fahrgeschäfte und Imbissbuden sowie einen Biergarten. Wegen der Corona-Pandemie dürfen maximal 500 Personen gleichzeitig auf das 6000 Quadratmeter große Gelände. Daher wird am Eingang vom Sicherheitspersonal gezählt, wie viele Menschen kommen und gehen. Laut Bürgermeister Michael Grötsch ist die Veranstaltung ein „Testlauf“ für die Weihnachtsmärkte. Die „Fun & Food“ dauert vier Wochen. Die reguläre Herbstmess dauerte früher immer nur zwei Wochen, aber dann mit über 150 Schaustellern. pwr

