Ab sofort gilt Maskenpflicht

Stuttgart/Berlin/Mannheim.In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen heißt es von diesem Montag an auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Hessen: Maske auf. Mit einer per Zeitung verbreiteten Botschaft rief Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Wochenende noch einmal dazu auf, sich an die Maskenpflicht zu halten. „Aber bitte mit Maske!“, heißt es in einer Anzeige, die am Samstag in Baden-Württemberg in den Zeitungen erschien. Auf einem Foto ist Kretschmann mit grauer Mund-Nasen-Maske mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen.

Bislang galt nur der dringende Appell, eine Maske aufzusetzen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von Montag an gilt nun: Wer Bus oder Bahn fährt oder einkauft, muss eine tragen. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sind ausreichend. Die Maskenpflicht gilt ab Montag in 15 Bundesländern, am Mittwoch zieht Schleswig-Holstein nach.

Ziel der Pflicht ist, die Corona-Ansteckungsrate zu drücken, auch wenn die Menschen wieder mehr vor die Türe gehen. Denn der Erreger Sars-CoV-2 wird per Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen.

Besonders streng geht Bayern gegen Verstöße vor: Bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften werden 150 Euro fällig. Für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal Maske trägt, sind 5000 Euro Bußgeld vorgesehen. Die meisten anderen Länder gehen es erst mal etwas lockerer an, behalten sich aber vor, mit Bußgeldern nachzulegen. Baden-Württemberg sieht in einer einwöchigen Übergangsphase keine Strafen vor, damit sich alle auf die neue Praxis einstellen können. Ab 4. Mai plant die Landesregierung, ein Bußgeld zu erheben, wenn ein Verstoß gegen die Maskenpflicht festgestellt wird.

RNV wieder im Regelbetrieb

Die Bundesregierung hat unterdessen eine wichtige Richtungsentscheidung für ihre geplante Corona-Warn-App getroffen. Kanzleramtschef Helge Braun und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) bestätigten am Sonntag, dass sie auf eine dezentrale Speicherung der Nutzerdaten einschwenke. Experten halten diese Lösung besser für den Datenschutz als ein zentraler Abgleich der Daten.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kehrt an diesem Montag weitestgehend zum Regelbetrieb zurück. Laut Mitteilung verkehren die Bahnen und Busse in der Metropolregion wieder nach regulärem Fahrplan. Lediglich nach 23 Uhr und am Wochenende gilt der eingeschränkte „Corona-Fahrplan“. Wie in ganz Deutschland müssen auch die RNV-Fahrgäste ab sofort Mund- und Nasenschutz tragen. dpa/jei

