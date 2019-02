ABB mit weltweitem Einstellungsstopp

ABB Werk und Verwaltung in Mannheim-Käfertal. Das Technologieunternehmen agiert in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor.

© Manfred Rinderspacher