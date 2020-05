ABB plant Neubau

Blick auf den ABB-Stammsitz in Mannheim. Manfred Rinderspacher

Mannheim/Ladenburg.400 Mitarbeiter von ABB in Ladenburg sollen im Jahr 2022 nach Mannheim umziehen. Dort entsteht auf dem heutigen Areal in Mannheim-Käfertal ein Neubau. Man wolle damit Kräfte bündeln, sagte Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender der deutschen Landesgesellschaft von ABB, dieser Redaktion. Gleichzeitig erklärte er: „Die Entscheidung für diesen Standort ist in erster Linie eine für Mannheim und keine gegen Ladenburg.“ Über die Höhe der Investition machte er keine Angaben.

ABB will sich künftig in der Region auf die Standorte Mannheim und Heidelberg konzentrieren. In Mannheim werden die Geschäftsbereiche Antriebstechnik und Automatisierung beheimatet sein – und das Forschungszentrum, das bis dato in Ladenburg steht. Heidelberg soll sich auf Elektrifizierung spezialisieren und bleibt größter Produktionsstandort der deutschen ABB.

„Dass Mannheim zum Zuge kommt, war kein Selbstläufer“, erklärte Krabbe. „Wir haben natürlich auch andere Standorte geprüft. Aber das Konzept in Mannheim hat sich gerade auch wirtschaftlich durchgesetzt.“ Das Gebäude in Ladenburg soll verkauft werden. jung

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020