Abbruch ist absehbar

Bergstraße.Der Saisonabbruch nimmt bei den hessischen Amateurfußballern immer konkretere Formen an. Der Vorstand des Landesverbandes formulierte nach dem Stimmungsbild in den Vereinen nun eine Empfehlung, die bei einem virtuellen Verbandstag am 13. oder 20. Juni noch abgesegnet werden muss: Vorzeitiges Runden-Ende und Tabellenendstände mit der Quotientenregelung, wobei der Erstplatzierte aufsteigt. Es gibt keine Absteiger.

SG-Keglerinnen verzichten

Der Vorstand der SG Lorsch/Bensheim hat indes beschlossen, dass die zweite Frauenmannschaft als Hessenliga-Meister aus personellen Gründen nicht in die 2. Kegel-Bundesliga aufsteigen wird. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.05.2020