Abfahrt Sandhofen an der A 6 ab heute gesperrt

Bergstraße.Verkehrsteilnehmer müssen auf der A 6 rund um die Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen an den kommenden Wochenenden mit starken Behinderungen rechnen. Bereits heute ab 9 Uhr wird die Abfahrt aus Ludwigshafen in Richtung Mannheim-Sandhofen gesperrt. Bis Montag früh bekommt die Straße einen neuen Belag und wird auf zwei Spuren verbreitert. Morgen (Samstag) ab 14 Uhr wird auch die Auffahrt aus Lampertheim kommend in Richtung Ludwigshafen gesperrt und bis Montag, 5 Uhr, saniert. Am 21. Juli wird die Bundesstraße 44 unter der Autobahn zwischen 22 und 8 Uhr voll gesperrt. bjz/BILD: zinke/ü