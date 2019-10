Abgebaute Packstation in Lorsch sorgt für Verwirrung

Lorsch.Der Abbau der Packstation in der Lorscher Dieterswiese sorgte bei einigen DHL-Kunden in den vergangenen Tagen für Verwirrung. Wohin Pakete und Päckchen, die in dem Automaten landen sollten, umgeleitet wurden, erfuhren die Kunden nicht in allen Fällen. Das Unternehmen räumt ein, die Baumaßnahme nicht ausreichend kommuniziert zu haben, und entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten. Bis zum 4. November soll in der Lorscher Dieterswiese ein neuer Automat mit 140 Fächern stehen. Das sind doppelt so viele wie bisher. Überhaupt liegt das Selbstabholen im Trend. DHL will bis zum Jahr 2021 weitere 3000 Packstationen in Deutschland aufstellen. Bislang gibt es in Deutschland 4000 Exemplare. kel/Symbolbild: DPA

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019