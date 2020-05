Abiturienten starten

Vom heutigen Montag bis zum 29. Mai dauern die Abi-Prüfungen. © dpa

Mannheim.In Baden-Württemberg starten die Abiturprüfungen. Die Prüfungsphase geht bis zum 29. Mai. Ursprünglich sollte das Abitur nach den Osterferien beginnen, Ende März beschloss das Kultusministerium die Verschiebung. Den Schülern ist freigestellt worden, ob sie jetzt im Mai oder zu den Nachterminen antreten wollen. Insgesamt erbringen nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe 1339 Schüler in Mannheim ihr Abitur. Bei den Prüfungen gelten die vom Land festgelegten Hygienevorgaben für den Schulbetrieb. Gerhard Weber, Leiter des Moll-Gymnasiums, lässt bei den vier Abiturienten seiner Schule, die zur Risikogruppe gehören, zusätzliche Vorsicht walten: „Sie werden an der Schultüre abgeholt und in einen separaten Raum gebracht. julb

