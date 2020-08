Mannheim.Der Hochsommer hat uns im Griff – und das auch in den nächsten Tagen. Kein Wunder, dass sich Irena Orlenko und ihre anderthalb Jahre alte Tochter Eva über Abkühlung am Trinkwasserbrunnen des Mannheimer Wasserturms freuen. An diesem Freitag wird es noch wärmer. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor Hitze, denn in der Region wird zwischen 11 und 19 Uhr eine starke Wärmebelastung erwartet. Nach Angaben der Meteorologen ist in den dicht bebauten Stadtgebieten von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen, weil dort die nächtliche Abkühlung geringer ausfällt. Schon am Vormittag sollen es demnach mehr als 30 Grad werden. red

