Abkühlung vor dem großen Rennen

Hockenheim.Von Nordhorn in Niedersachsen zum Hockenheimring: Jan (r.) und Jano kühlten sich am Donnerstag auf dem Campingplatz in der Nähe der Rennstrecke noch einmal ab, bevor am Wochenende die heißen Formel-1-Tage anstehen. Die beiden Autofans sind zwei von etwa 10 000 Campern, die zum Großen Preis von Deutschland angereist sind. Sebastian Vettel geht selbstbewusst ins Heimrennen. „Wir gehören nicht zu den Favoriten, aber wir haben sicherlich eine Siegchance“, sagte der Heppenheimer. Georg Seiler erlebt sein letztes Rennen als Geschäftsführer des Hockenheimrings, er geht Ende August in Ruhestand. mpt/sko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019