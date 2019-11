Abriss – so bald wie möglich

Ludwigshafen/Mannheim.Teile der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen sollen baldmöglichst abgerissen werden. Dies sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag in einer Bauausschusssitzung. Einen genauen Termin nannte sie nicht, es soll aber kein halbes Jahr dauern. Man sei mit verschiedenen Abrissfirmen im Gespräch. „Wer das erste Gebot abgibt, erhält den Zuschlag. Das Vorgehen ist rechtlich abgesichert.“ Denn Gefahr sei in Verzug. Mit dieser Maßnahme sollen die jüngsten Sperrungen im Nahverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen rückgängig gemacht werden.

Die neue Hochstraße Süd werde frühestens 2030 fertig, erklärte Projektleiter Björn Berlenbach. Die reine Bauzeit betrage drei Jahre, das Planfeststellungsverfahren inklusive aller Bürgerbeteiligungen dauere aber voraussichtlich sieben Jahre. Laut Steinruck ist beim Neubau eine Stahlkonstruktion „ohne Schnickschnack“ vorgesehen.

Neuer Fahrplan der RNV

Außerdem soll die ab 2023 geplante Sanierung der Hochstraße Nord verschoben werden. „Zwei Großbaustellen nebeneinander sind für die Bürger und die Wirtschaft in der Region unzumutbar“, sagte die Verwaltungschefin. Um die Standsicherheit der ebenfalls maroden Nordbrücke für die nächsten zehn Jahre zu erhöhen, seien verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Eine Sanierung der Nord-Tangente werde erst in Angriff genommen, wenn die Hochstraße Süd wieder zur Verfügung stehe.

Seit vergangenen Freitag sind zwei Durchlässe unter der Hochstraße Süd im Stadtzentrum von Ludwigshafen komplett gesperrt. Auch die Straßenbahnverbindung von der Adenauer-Brücke zum Berliner Platz ist gekappt. Deshalb hat die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) einen neuen Fahrplan ausgearbeitet, der ab diesem Mittwoch gelten soll und zahlreiche Umleitungen sowohl im Mannheimer als auch Ludwigshafener Stadtgebiet zur Folge hat.

Weil drei Rettungswege unter der maroden Hochstraße liegen, trifft die Sperrung auch den Ludwigshafener Musikpark. Die Diskothek darf bis auf Weiteres nicht mehr öffnen. „Das ist eine totale Katastrophe“, sagte Geschäftsführer Michael Gebhardt im Gespräch mit dieser Zeitung. Er rechnet mit monatlichen Umsatzeinbußen von bis zu 400 000 Euro. 14 feste Mitarbeiter und 90 Aushilfen bangen um ihre Jobs.

Für Dienstag haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) zum Pressegespräch nach Mainz eingeladen. Darin wollen sie laut Einladungsschreiben über den Stand der Gespräche mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen informieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.11.2019