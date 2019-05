Abriss und Neubau

Bensheim.Der Bensheimer Winzer Michael Jäger übernimmt das Weingut der Stadt Bensheim. Der Wechsel geht mit tiefgreifenden Änderungen einher. So soll das Gebäude an der Darmstädter Straße abgerissen und durch ein Wohn- und Geschäftshaus ersetzt werden. Die Steuerberatungssozietät Paschke und Vetter hat die Immobilie samt Grundstück erworben und wird nach Fertigstellung aus der benachbarten Alten Post in neue eigene Räume ziehen.

Michael Jäger wird ebenfalls unter die Bauherren gehen und plant einen modernen Weinbaubetrieb im Westen der Stadt. Sein eigenes Weingut soll im städtischen Betrieb aufgehen. Das Stadtparlament muss den Plänen noch zustimmen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.05.2019