Abriss wird schwieriger

Ludwigshafen.Die Vorbereitungen für den Abriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen gestalten sich schwieriger als gedacht. „Es läuft etwas mühsamer als geplant, denn wir müssen 22 Tonnen Material per Hand bearbeiten“, sagte Stefan Feldmann, technischer Leiter des Abrissunternehmens Moß aus Lingen, am Dienstag. Für die passgenauen Arbeiten gebe es keine Serienfertigungen. Gleichwohl sieht er das Vorhaben „noch ganz gut im Plan“. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geht weiterhin davon aus, dass der Abbruch bis Ende Juni abgeschlossen werde. Gleichwohl fügte sie hinzu: „Das kann ich nicht versprechen.“

Für die Stütztürme unter dem einsturzgefährdeten Bauwerk benötigt die Firma Moß 2500 Baumstämme, 320 Stahlträger und 640 Betonzahnräder. Diese Konstruktion ist laut Steinruck ein Novum, denn auch die pilzförmigen Pfeiler der Hochstraße seien ein Unikat. Die Stadtverwaltung will noch in diesem Jahr den Auftrag für den Neubau der Hochstraße vergeben.

