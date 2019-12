Abschaltung an Silvester

Stuttgart.Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) rechnet nach der Abschaltung des Kernkraftwerks Philippsburg II mit mehr Stromimporten aus anderen Bundesländern und dem Ausland. „Der Importbedarf wird in den nächsten drei Jahren zunehmen“, sagte der Grünen-Politiker im Interview mit dieser Zeitung. Untersteller: „Die zehn Milliarden Kilowattstunden Erzeugung aus Philippsburg steckt man nicht so einfach weg.“ Die Menge entspricht einem Sechstel der baden-württembergischen Stromproduktion.

Nach dem 2011 vom Bundestag beschlossenen Atomausstieg muss der zweite Reaktorblock in Philippsburg spätestens an Silvester 2019 vom Netz gehen. Untersteller wird der EnBW-Kraftwerkstochter an diesem Donnerstag die notwendige Stilllegungsgenehmigung zustellen. Verbunden damit ist die Erlaubnis zur Sprengung des Kühlturms in wenigen Monaten. „Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass die Sprengung der Türme kein Risiko ist“, erklärte Untersteller.

Auf dem Kraftwerksgelände ist der Bau des Übergabepunktes für die Gleichstromtrasse Ultranet geplant. Ab 2023 sollen über diese Leitung 2000 Megawatt preiswerter Strom aus den norddeutschen Windkraftzonen nach Süddeutschland fließen.

Dass es zum Stromausfall kommt, schloss der Grünen-Minister aus: „Es gibt genügend Reservekraftwerke.“ Der Markt regle, ob als Ersatz für Philippsburg mehr Kohlestrom und mehr Atomstrom zum Einsatz komme. „Über die Zusammensetzung der Importe entscheiden wesentlich die Preise an den Börsen in Europa“, betonte er.

Unterdessen hat der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag dem Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung zugestimmt. Die Einigung sieht einen höheren CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vor – und im Gegenzug eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale bei längeren Strecken sowie Entlastungen beim Strompreis. dpa/pre

