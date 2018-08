Abschied in voller Kirche

Pfarrer Hermann Differenz verab-schiedete sich von Lorsch. © Funck

Lorsch.Voll besetzt bis auf den letzten Platz war am Sonntag die katholische Kirche St. Nazarius in Lorsch. Die Gemeinde verabschiedete sich von Herrmann Differenz, der 18 Jahre Pfarrer in der Klosterstadt war und ab September in Steinheim/Klein-Auheim eine neue Stelle antreten wird. Dort wird der 61-Jährige auf eigenen Wunsch nur noch als mitarbeitender und nicht mehr als hauptverantwortlicher Seelsorger tätig sein. Zahlreiche Redner würdigten die engagierte Arbeit des Geistlichen während seiner Zeit in Lorsch.

Nachfolger von Hermann Differenz wird Michael Bartmann, der am 23. September ins Amt eingeführt wird und ab 1. Oktober im Dienst ist. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018