Abstand halten beim Schlangestehen vorm Freibad

Bergstraße.Bei den heißen Temperaturen suchten viele Menschen Abkühlung im Wasser. Und selbst, wenn das Thermometer aktuell nicht ganz so weit nach oben steigt: Schon für die nächsten Tage sagen die Meteorologen wieder Sommerhitze voraus.

Wer sich am Badesee Bensheim, im Freibad des Basinus-Bades oder im Lorscher Waldschwimmbad erfrischen möchte, den bittet die GGEW als Betreiber der Einrichtung darum, sich vorab online darüber zu informieren, wie viele Besucher sich aktuell im Bad aufhalten. „Machen Sie sich nicht auf den Weg, wenn die Ampel bereits orange oder gar rot ist“, betont Heike Bührer, Leiterin Bäder bei der GGEW. Die Ampeln sind unter www.basinus-bad.de beziehungsweise über www.lorsch.de einsehbar.

GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann bittet um Verständnis für die Einschränkungen, die sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergeben. „Wir setzen diese notwendigen und sinnvollen Vorgaben der Hessischen Landesregierung konsequent um, und tun trotzdem alles dafür, damit der Badespaß so gut wie möglich erhalten bleibt und jeder ein bisschen abgekühlter durch die Sommerhitze kommt.“

Gerade bei Temperaturen über 30 Grad Celsius ziehen die Bäder an den Wochenenden naturgemäß sehr viele Badefreunde aus nah und fern an. Am besten solle man an solchen Tagen vor allem die Mittagszeit meiden und eher am Morgen oder Abend kommen, rät der Bäderbetreiber. Ansonsten müsse mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

„Ein großes Dankeschön geht an die Besucher vom Wochenende, die trotz längerer Wartezeiten geduldig geblieben sind. Wir lassen niemanden absichtlich in der Sonnenhitze stehen“, so Heike Bührer. Auch deswegen solle man bei jedem Besuch in den Bädern an Kopfbedeckung, Trinkwasser und Sonnenmilch denken.

Dauerkartenbesucher müssen sich im Übrigen nicht anstellen, sie können direkt an die Kasse gehen. Wer sich aber in die Schlange stellen müsse, der solle sich auch an die Abstands- und Hygieneregeln halten, mahnt die GGEW.

„Hier kommt es auf die Eigenverantwortung und Rücksichtnahme jedes Einzelnen an“, so Heike Bührer. Es gebe Abstandsmarkierungen auf dem Boden im Eingangsbereich der Bäder – und am Badesee sei am vergangenen Wochenende eigens Security-Kräfte zur Kontrolle der Abstände eingesetzt worden. red

