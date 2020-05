Acht Neuinfektionen über Tests ermittelt

Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gab es am Wochenende acht neue Corona-Infektionsfälle. Die am Samstag bekanntgewordene relativ hohe Zahl steht nach Angaben aus dem Landratsamt im Zusammenhang mit einer Flüchtlings-Unterkunft. Die Infizierten seien bei Tests des Gesundheitsamtes in dem Haus gefunden worden. Gestern kamen keine weiteren Fälle hinzu, wie der Kreis meldete. Insgesamt seien damit jetzt 349 Infektionsfälle bekannt. Drei Patienten liegen im Krankenhaus. Zur Zahl der Genesenen gab es am Wochenende keine Angaben. Am Freitag hatte sie bei 297 gelegen.

Nach einem Gottesdienst in einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt infizierten sich mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus. Der Gottesdienst war schon vor zwei Wochen, die meisten infizierten sich wohl erst danach im Umfeld der Gemeinde. Im Zusammenhang mit einem Restaurantbesuch in Niedersachsen wurden elf Menschen positiv getestet. Sie hatten die Wiedereröffnung des Lokals gefeiert.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Hessen ist bis Sonntag auf 9762 gestiegen. Wie das Sozialministerium mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie 460 Menschen an oder mit der Krankheit gestorben. Bei den regionalen Zahlen sind die Städte und Gemeinden weit von der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Wenn diese erreicht wird, drohen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Im Kreis Bergstraße gab es nach Angaben des Landratsamtes 13 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Der Grenzwert liegt bei 135.

Wieder Demonstrationen

Aus Protest gegen die Einschränkungen wegen der Epidemie sind in Hessen am Samstag in mehreren Städten Leute auf die Straße gegangen. In Frankfurt zählte die Polizei rund 200 Teilnehmer, bei einer Gegen-Demo etwa 100. Weil sich einige der Teilnehmer der Haupt-Veranstaltung nicht an die Hygiene-Regeln hielten, müssen sie mit einem Bußgeld rechnen. Die für Samstag in Bensheim angekündigte Demonstration war dagegen kurzfristig abgesagt worden.

Während des Fußballspiels der 2. Bundesliga in Darmstadt ist es laut Polizei am Samstag dagegen zu keinen Fan-Ansammlungen rund um das Stadion und in der Stadt gekommen. Der SV Darmstadt 98 empfing zuhause den FC St. Pauli, die Lilien gewannen die Begegnung mit 4:0. Aufgrund der Corona-Krise finden die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga unter strengen Hygieneauflagen und ohne Zuschauer statt.

Leere Busse und Bahnen haben für hohe Einnahmeverluste im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Zahlen stünden noch nicht fest, sagte der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat. Die Einnahmeausfälle müssten über öffentliche Mittel ausgeglichen werden. Zwischenzeitlich seien die Fahrgastzahlen auf 10 bis 20 Prozent zurückgegangen. Derzeit füllten sich die Busse und Bahnen wieder. „Wir werden wahrscheinlich bis 2022 oder 2024 brauchen, bis wir die früheren Fahrgastzahlen wieder haben“, so Ringat.

Die Lufthansa will ab Juni mehr Flüge anbieten. In der zweiten Junihälfte sollen von Frankfurt aus unter anderem Verbindungen nach Heraklion (Kreta), Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga angeboten werden. Auch die Ferieninsel Mallorca soll ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen werden. Die spanische Regierung hatte angekündigt, im Juli die Grenzen für ausländische Touristen zu öffnen. dpa/tm

