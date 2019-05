Acht Tonnen Erdbeeren für elf Tage

Mannheim.Er gehört dazu, seit mehr als 40 Jahren – der Maimarktbecher mit Erdbeeren, Sahne, Creme, Biskuit und Schokostreuseln ist Kult bei vielen Besuchern der größten deutschen Regionalausstellung. Acht Tonnen Erdbeeren werden dafür an den elf Tagen verarbeitet. „Alles von Hand, wir sind Handwerker mit Leib und Seele“, so Konditormeisterin Katrin Zorn (rechts), hier mit drei der bis zu 25 Saisonarbeiter, die sie dabei unterstützen. Der Mannheimer Maimarkt dauert noch bis einschließlich Dienstag. An diesem Wochenende sind der Frühschoppen des Kurpfälzischen Mittelstandes, eine Lesung mit Springreiterin Isabelle Werth sowie das große Reit- und Springturnier die Höhepunkte. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019