Adler geben grünes Licht

Mannheim.Die Adler Mannheim haben die Voraussetzungen für einen Start in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschaffen. „Ich bin sehr froh, dass wir in Mannheim bald wieder Eishockey zu sehen bekommen“, sagte Club-Chef Daniel Hopp am Donnerstag.

Bevor die Adler grünes Licht geben konnten, suchten sie noch einmal das Gespräch mit ihren Spielern. Der Club sprach in einer Mitteilung davon, dass eine „einvernehmliche Lösung“ gefunden wurde. Hinter dieser Verklausulierung verbirgt sich ein weiterer Gehaltsverzicht der Profis, die sich zuvor bereits zu einer 25-prozentigen Stundung ihres Salärs bereiterklärt hatten.

Bevor die Mannheimer in die Saison starten – los geht es frühestens in der zweiten Dezember-Hälfte –, nehmen sie zusammen mit sieben anderen DEL-Vereinen an einem Vorbereitungsturnier teil. Zum Auftakt des „MagentaSport-Cups“ empfängt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am 12. November (19.30 Uhr) München. Zuschauer sind aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der SAP Arena allerdings nicht zugelassen. cr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020