Adler kehren aufs Eis zurück

Mannheim.Obwohl der Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht terminiert ist, haben die Adler Mannheim das Eistraining wieder aufgenommen. „Für uns war das bisher ein langer Sommer – und er wird noch länger“, sagte Adler-Trainer Pavel Gross am Donnerstag.

Einziger Fixpunkt in den nächsten Monaten ist bisher das Champions-League-Spiel in Grenoble am 7. Oktober, der Startschuss für die DEL-Saison fällt frühestens im November. Momentan arbeitet der Club mit den zuständigen lokalen Behörden ein Hygienekonzept aus, das einen Auftakt der neuen Spielzeit mit Zuschauern ermöglichen soll. Auf unserem Bild arbeitet Nationalspieler Markus Eisenschmid an seiner Schusstechnik. cr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.07.2020