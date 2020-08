Adler leihen Seider aus

Neuss.Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will am 13. November in die neue Saison starten. Auf den Termin einigten sich die 14 Clubs. „Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. „Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und für die Clubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist.“

Die Spielzeit wird damit erst nach dem Deutschland Cup beginnen, das Nationen-Turnier ist vom 5. bis 8. November in Krefeld geplant. „Kleiner Lichtblick am Corona-Horizont“, schrieben die Adler Mannheim auf Twitter. Indes kehrt Eishockey-Toptalent Moritz Seider vorübergehend zu den Adlern zurück. Der 19-Jährige wird von den Detroit Red Wings auf unbestimmte Zeit ausgeliehen, teilte der deutsche Meister von 2019 mit. dpa/cr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020