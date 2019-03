Adler müssen nachsitzen

Nürnberg.Die Adler Mannheim haben den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross verlor gestern Abend das vierte Viertelfinalspiel bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 nach Verlängerung und liegt in der Serie nun nur noch mit 3:1-Siegen in Führung. Den entscheidenden Treffer für Nürnberg erzielte Patrick Reimer in der 66. Minute.

Die nächste Chance, in die Runde der besten Vier einzuziehen, haben die Adler am Sonntag (16.30 Uhr) in der SAP Arena. Gestern waren die Tore von Matthias Plachta (28.), Mark Katic (35.) und Andrew Desjardins (60.) zu wenig für die Mannheimer. Unser Bild zeigt den enttäuschten Adler-Stürmer Luke Adam. jako

