Adler-Spiele terminiert

Mannheim.Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat die erste Gruppenphase der neuen Saison angesetzt. Die Spielzeit beginnt am 17. Dezember mit dem Derby zwischen Köln und Düsseldorf, die Adler Mannheim starten am 19. Dezember gegen die Nürnberg Ice Tigers in die Runde, in der sich die Fans auf einige Neuerungen einstellen müssen.

Gespielt wird fast jeden Tag, nur an Heiligabend, dem ersten Weihnachtstag, Silvester und Neujahr legt die Liga eine Pause ein. Zudem findet im Februar eine Maßnahme der Nationalmannschaft statt. Die Zerstückelung des Spieltags wird auf die Spitze getrieben – und bereits kontrovers diskutiert. Einige Partien beginnen erst um 20.30 Uhr, die Adler sind sechsmal davon betroffen. cr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020