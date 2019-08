Adler starten Mission Titelverteidigung

Mannheim.Die Adler sind auf den Geschmack gekommen. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft wollen sich die Mannheimer an der Spitze des deutschen Eishockeys etablieren. „Anspruch der Organisation, der Mannschaft, des Managers und der Trainer ist es, oben mitzuspielen. Uns ist klar, dass wir zu den Favoriten gehören“, sagte Coach Pavel Gross (Bild) beim offiziellen Trainingsauftakt am Montag. Bis auf Markus Eisenschmid, der nach einer Schulterverletzung noch mit dem Eistraining aussetzen muss, standen Gross vor 500 Fans in der Nebenhalle der SAP Arena alle Spieler zur Verfügung. Wie groß die Euphorie bei den Adlern ist, zeigt der Dauerkartenrekord: Bislang hat der Club 7600 Saisontickets abgesetzt. cr

