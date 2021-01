Adler vertrauen Gross-Team

Jan-Axel Alavaara (v. l.) Pavel Gross und Mike Pellegrims. © Binder

Mannheim.Das Erfolgstrio der Adler Mannheim bleibt für die kommenden drei Jahre bei den Blau-Weiß-Roten. Wie der Spitzenclub der Deutschen Eishockey Liga am Freitag bekanntgab, wurden die Verträge mit Cheftrainer Pavel Gross, seinem Assistenten Mike Pellegrims sowie Manager Jan-Axel Alavaara bis 2024 verlängert.

„Mit dem Titelgewinn 2019, einem zweiten Platz nach der Hauptrunde in der abgebrochenen Saison 2020 sowie einem vielversprechenden Start in die Corona-Spielzeit 2020/21 ist es uns auf Anhieb gelungen, sportliche Erfolge zu feiern“, begründete Adler-Gesellschafter Daniel Hopp die Vertragsverlängerungen. Gross, Pellegrims und Alavaara waren 2018 geholt worden und sollten den Club innerhalb von drei Jahren zur Meisterschaft führen. Dies gelang bereits in der ersten Saison. Die folgende Runde wurde wegen der Corona-Pandemie vor den Play-offs abgebrochen, die laufende Spielzeit begann mit dreimonatiger Verzögerung. cr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021