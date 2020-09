Ärger für Bayern-Bosse

München.Die Fans sind am Wochenende zumindest teilweise in die Stadien der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Gleich zum Start gab es allerdings heftige Irritationen um die Bosse des FC Bayern auf der Tribüne. Dass die Funktionäre des Rekordmeisters bei der 8:0-Gala zur Saison-Eröffnung der Münchner und auch die des FC Schalke 04 in der leeren Allianz Arena dicht und ohne Maske nebeneinandersaßen, brachte ihnen eine Rüge von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ein. Zugleich rief das wenig vorbildliche Verhalten auch die Deutsche Fußball Liga auf den Plan.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte die Offiziellen des FC Bayern. „Kinder sollen in der Klasse im Unterricht Maske tragen. Die Bayern-Manager genießen den Fußball und es ist ihnen offenbar völlig egal, dass sie Vorbild für keinen sind. Darauf kann niemand stolz sein“, twitterte Lauterbach am Samstag. Dem DFL-Konzept für den aktuellen Sonderspielbetrieb zufolge herrscht bei 35 oder mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro Woche pro 100 000 Einwohner eine ständige Maskenpflicht auf den Tribünen. red

