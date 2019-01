Ärger in Schönberg

Bensheim.Die Feuerwehr holt in Bensheim traditionell die ausrangierten Weihnachtsbäume ab – so auch in diesem Jahr am 12. Januar. In Schönberg jedoch nicht, dort hat der Vorstand der Feuerwehr die Sammlung abgeblasen, weil die Verantwortlichen die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer durch einen Teil der Bevölkerung im Ort nicht gewürdigt sehen.

Die Entsorgung übernimmt nun der SV Schönberg. Allerdings nimmt der Club das Grün nur mit, wenn er dafür bezahlt wird. Das Geld fließt in das Kunstrasenprojekt der Fußballer im Stadtteil. dr

