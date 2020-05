Ärger nach Abstimmung

Bergstraße.Eigentlich ist die Sache ganz klar: Eine deutliche Mehrheit der Bergsträßer Fußballvereine ist für den Abbruch der Saison 2019/20. Einige von ihnen begründen dieses Votum in einer Umfrage dieser Zeitung. Für Unmut sorgt allerdings die Teilnahme eines Vertreters vom Hessischen Fußballverband an der Videokonferenz im Kreis am Dienstagabend. Er soll die Vereine unzureichend über mögliche Abbruchs-Szenarien informiert haben.

Nicht nur in Sachen Punktspielbetrieb sind die Vereine zurückhaltend, auch mit dem Training wollen viele weiterhin pausieren, obwohl dies unter Auflagen möglich wäre. Die FSG Bensheim hat schon wieder begonnen, die TSV Auerbach will in zwei Wochen loslegen. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.05.2020