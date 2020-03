Ärger über „freiwillige Quarantäne“

Bergstraße.Die Quarantäne für die Rimbacher Schüler, die am Freitag von einer Skifreizeit aus Südtirol zurückkehrten, gilt nur für die Kinder, nicht aber für deren Eltern. Darauf wies der Kreis Bergstraße am späten Montagabend in einem Schreiben an die Eltern hin, das dieser Zeitung vorliegt.

Die Eltern der Kinder hatten am vergangenen Freitag Hinweise des Gesundheitsamtes vor der Rückkehr ihrer Kinder so verstanden, dass die Quarantäne auch für sie gilt. Unter den Eltern ist die Verunsicherung und Verärgerung nun groß, zumal für die Vorbereitung der Quarantäne viele Anstrengungen unternommen werden mussten.

Neuer Fall in Lampertheim

Unterdessen meldete der Kreis gestern Nachmittag, dass eine dritte Person am Coronavirus erkrankt sei. Es handele sich um eine Frau aus Lampertheim. Ihre Erkrankung stehe nicht im Zusammenhang mit dem bereits bekannten Fall in Lampertheim, sondern sei unabhängig davon auf eine Infektionskette, die ihren Ursprung in Südtirol habe, zurückzuführen. Das Gesundheitsamt ermittle derzeit alle Personen, die in engem Kontakt zur Patientin gestanden haben. Die Patientin selbst stehe unter häuslicher Quarantäne. mir

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020