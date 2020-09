Ärger wegen Pavillon

Der Pavillon am Plankenkopf in der Mannheimer Innenstadt. © Chr. Schall

Mannheim.Der im Zuge der Planken-Umgestaltung neu gebaute Gastronomiepavillon in P 7 ist auch knapp ein Jahr nach der Eröffnung weiterhin eingezäunt und sorgt nach Angaben der Freien Wähler – Mannheimer Liste für Ärger bei den Anwohnern. Die Fraktion hat deshalb schon vor der Sommerpause einen Antrag in den Gemeinderat eingereicht. Der hat das Anliegen in den Ausschuss für Umwelt und Technik verwiesen. Sichtbar passiert ist seitdem indes nichts. Der Pavillon wird vom Restaurant „Mémoires d’Indochine“ genutzt.

Wie dessen Pächterin Tingkham Thanasak sowie die Stadt mitteilen, sei man in einem „intensiven Austausch“, um zu einer guten und einvernehmlichen Lösung zu kommen. Probleme bereiten auch die Dachaufbauten für die Lüftung, die in dieser Form nicht genehmigt waren. Thanasak verspricht eine baldige Lösung: „Wir haben die Pläne bei der Stadt eingereicht und warten nun auf die Genehmigung.“ cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020