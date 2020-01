Ärzte raten zu Handhygiene

Lampertheim.In der Stadt Lampertheim sowie im gesamten Kreis Bergstraße sind bislang keine Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt, wie eine Sprecherin des Gesundheitsamts am Donnerstag auf Anfrage erklärte. Zur Vorbeugung sei häufiges sowie gründliches Händewaschen unabdingbar, so Walter Seelinger, der Sprecher der Lampertheimer Ärzteschaft. Er sagte außerdem, die niedergelassenen Hausärzte seien die erste Anlaufstelle für Menschen, die befürchten, sich angesteckt zu haben. Ein Bluttest, vom Hausarzt veranlasst, würde binnen weniger Stunden Klarheit bringen. Die ländlichen Gebiete bei Mannheim und Ludwigshafen seien durch die Kliniken in diesen Großstädten medizinisch bestens versorgt, betonte Seelinger. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020