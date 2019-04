Ärzte sollen schneller Termine vergeben

Berlin/Rhein-Neckar.Für Kassenpatienten in Deutschland soll es leichter werden, schneller an Arzttermine zu kommen – durch mehr Sprechstunden und neue Vermittlungsangebote. Der Bundesrat ließ gestern ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren. Praxisärzte sollen demnach künftig mindestens 25 statt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Bei Augen-, Frauen- und Hals-Nasen-Ohren-Ärzten muss es mindestens fünf Stunden als offene Sprechstunde ohne feste Termine geben.

In der Ärzteschaft ist die Initiative teilweise auf heftige Kritik gestoßen. „Ich kenne keine Kollegen, die mittags um 12 Uhr auf dem Golfplatz stehen“, sagte die in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) praktizierende Allgemeinmedizinerin Christine Busch-Mauz. Sie erwartet durch das Gesetz keine Veränderung ihres Praxisalltags. Das grundsätzliche Problem des Ärztemangels werde damit nicht angegangen: „Durch das Älter- und Kränkerwerden der Gesellschaft entsteht ein Engpass: Den löst man nicht mit Terminspielereien.“

Bessere Vermittlung geplant

Auch die telefonische Vermittlung über Terminservicestellen soll durch das Gesetz ausgebaut werden. Ab 2020 sollen sie nicht nur zu Fachärzten vermitteln, sondern auch zu Haus- und Kinderärzten. Zudem sollen sie bundesweit unter der Nummer 116 117 rund um die Uhr erreichbar sein – auch online oder über eine App. Vorgesehen ist mehr Geld für Ärzte, aber auch für Physiotherapeuten und Logopäden.

Zuschüsse der Kassen für Zahnersatz sollen zum 1. Oktober 2020 von 50 auf 60 Prozent steigen. Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko sollen sich auf Kassenkosten per Medikament vor einer Ansteckung schützen können. Junge Erwachsene sollen Ei- und Samenzellen als Kassenleistung konservieren lassen können. In der Pflege sollen ab Mai reine Betreuungsdienste zugelassen werden. Bis 2021 sollen alle Krankenkassen digitale Patientenakten anbieten. dpa/mig

