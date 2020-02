AfD-Antrag erntet Widerspruch

Lampertheim/Wiesbaden.Ein Ergänzungsantrag der AfD-Landtagsfraktion, der sich auf das Litauische Gymnasium im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld bezieht, hat unter den Kommunalpolitikern ausgelöst. In der Haushaltsdebatte vom 28. Januar hatte die AfD gefordert, den Landeszuschuss von 70 000 Euro für das Gymnasium zu streichen. Grund sei eine Diskrepanz zwischen der Darstellung im Leistungsplan und der Selbstdarstellung der Schule. Auch würden in Hüttenfeld vorwiegend einheimische Kinder beschult. Ferner sei das Gymnasium als Privatschule anerkannt. Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen im Landtag abgewiesen. In Lampertheim äußerte auch Bürgermeister Gottfried Störmer sein Unverständnis über den Beitrag der AfD-Landtagsfraktion. Nicht das Gymnasium, sondern lediglich das Internat werde privat geführt. urs

