AfD in städtischer Halle

Mannheim.Die Mannheimer AfD lädt erstmals zu einer Veranstaltung in eine städtische Halle mit privatem Trägerverein. Am 8. März wird der Bundestagsabgeordnete Albrecht Glaser Gastredner in der Kulturhalle Feudenheim sein. Dort war die Partei bisher immer im Schützenhaus, einer privaten Gaststätte.

„Die Stadtverwaltung steht auf dem Standpunkt, dass alle Parteien den gleichen Zugang zu Bürger- und Kulturhäusern haben sollen“, sagte auf Anfrage Rathaus-Sprecherin Monika Enzenbach. Daher habe man mit den meisten Trägern – meist Vorort-Vereinen – entsprechende Regelungen vereinbart.

Rüdiger Ernst, Sprecher des AfD-Kreisvorstands, nannte die Veranstaltung in der Kulturhalle einen „normalen Vorgang“ im Sinne der Gleichberechtigung: „Auch die AfD ist Teil der politischen Landschaft in Mannheim.“ Die Bürger müssten die Möglichkeit haben, sich ein Bild von der Partei zu machen. sma

